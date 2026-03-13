Визит в Нахчыван во главе с командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Турции генералом армии Метином Токелем продолжает оставаться в центре внимания журналистов и экспертов. Особенно на нынешнем политическом фоне. Как уже рассказывал Minval Politika, в рамках визита гости посетили штаб Отдельной общевойсковой армии, где прошли переговоры командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенанта Кянана Сеидова с командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем.

Повестка дня переговоров была достаточно обширной. Но именно в ходе этой встречи генерал армии Метин Токел отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном с целью укрепления стабильности в регионе и полного обеспечения безопасности и, в соответствии с положениями исторической Шушинской декларации, готова оказать любую военную помощь.

А вот это уже куда серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. Турецкая военная делегация прибыла в НАР практически по горячим следам обстрела территории Нахчывана из Ирана. И во время переговоров с полномочным представителем президента Азербайджана в НАР Джейхуном Джалиловым была затронута и эта атака, и вынужденная приостановка регулярных рейсов в аэропорт Нахчывана. И если на этом фоне турецкая военная делегация во главе с командующим Сухопутными войсками прибывает в НАР, а её глава, генерал армии Метин Токель, напоминает о Шушинской декларации — это жёсткий месседж всем, кто попытается обстреливать территорию Азербайджана, в том числе и определённым группировкам из Ирана.

Тем более примечательно другое. Ещё совсем недавно в фокусе внимания азербайджанской общественности были изменения, внесённые в Конституцию Нахчыванской автономной республики. Откуда, в частности, были убраны отсылки к Московскому и Карсскому договорам, подписанным ещё СССР и Турцией в двадцатые годы прошлого века. До последнего времени большинство экспертов считали именно эти договоры основой военных гарантий Турции для защиты Нахчывана от внешней агрессии. Однако теперь ситуация изменилась. Во-первых, Азербайджан — суверенное государство, и отсылки к договорам, подписанным СССР, выглядят как минимум странно и неуместно. А во-вторых, и это, безусловно, главное, теперь у Азербайджана и Турции есть такой документ, как Шушинская декларация.

Она, напомним, была подписана уже после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Но сегодня атака иранских БПЛА по Нахчывану и реакция на неё политического и военного руководства Турции не оставляет сомнений: Шушинская декларация — это не «протокол о намерениях» и не красивые дипломатические слова, а реальное соглашение, которое закрепило военный союз Баку и Анкары. Именно этот документ пришёл сегодня на смену договорам, заключённым ещё в двадцатые годы и, в общем-то, без участия Азербайджана.

Наконец, понятно и другое. Визит военной делегации Турции во главе с генералом Токелем продемонстрировал новые региональные реалии, где теперь политическую погоду определяет не наследие СССР, а геополитическая «связка» Азербайджана и Турции. Возможно, для каких-то сил такой расклад — это «оживший политический кошмар». Но не замечать его уже не получится. Азербайджан и Турция коренным образом перекроили геополитический расклад Южного Кавказа. И с этим теперь приходится считаться всем.