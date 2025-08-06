Индия находится в центре внимания США по вопросу ужесточения тарифной политики из-за наблюдаемого упорства властей этой страны, а также ее торговых отношений с РФ. Такое заявление в ходе интервью для телеканала Fox Business сделал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Президент [США Дональд Трамп] решил, что Индия не должна быть «выпускным клапаном» для РФ <…>, через который она может продавать свои товары», — сказал чиновник.

Также он сравнил торговые отношения РФ с разными странами, в том числе Китаем. По словам Хассетта, Вашингтон по-разному воспринимает сотрудничество Москвы с Нью-Дели и Пекином. Он уточнил, что сейчас в «центре внимания» американских властей находится именно Индия.