Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало власти Пакистана отказаться от принудительной экстрадиции на родину 1,3 млн афганцев, официально зарегистрированных ООН в качестве беженцев.

«УВКБ ООН на протяжении нескольких десятилетий официально признает за этими выходцами из Афганистана статус беженцев. Их принудительное возвращение на родину будет являться нарушением принципов гуманности и предоставленных им гарантий дальнейшего пребывания в Пакистане «, — говорится в заявлении пресс-службы УВКБ ООН.

Ранее правительство Пакистана сообщило о начале с 1 сентября репатриации и депортации более 1,3 млн афганских беженцев, имевших карты подтверждения регистрации (PoR), в соответствии с которыми они являлись последней группой афганских мигрантов с официальным правом на проживание без виз в исламской республике. Решение об их экстрадиции принято после истечения 30 июня срока действия PoR, в связи с чем они стали считаться нелегальными беженцами.

По данным УВКБ ООН, с сентября 2023 года более 800 тыс. мигрантов из Афганистана вернулись на родину из Пакистана. Свыше 527 тыс. из них были выдворены властями, остальные покинули страну добровольно.

За последние 40 лет на основе Женевской конвенции в Пакистан прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана. Из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, около 1,3 млн получили регистрацию иммигрантов и еще около 1 млн афганцев со статусом беженцев, позволяющим им оставаться на пакистанской территории.