Одержавший победу на выборах президента Польши Кароль Навроцкий вступил в должность главы государства.

Торжественная церемония его инаугурации проходит в зале пленарных заседаний Сейма.

В соответствии с конституцией Навроцкий произнес текст присяги перед Национальным собранием.

«Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог», — сказал он.

«Подтверждаю, что Кароль Тадеуш Навроцкий принес присягу на должность президента перед Национальным собранием Республики Польша», — сказал спикер Сейма Шимон Холовня, ответственный за проведение церемонии.