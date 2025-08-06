В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц, создавших условия для провоза товаров через таможню в обмен на взятки, сообщает Генеральная прокуратура республики.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре привлекло к ответственности должностных лиц Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета и других, причастных к контрабанде. Старший оперуполномоченный оперативно-следственного отдела Хачмазского таможенного управления Хидаят Мамедов, вступил в сговор с Байрамом Мамедовым, бывшим сотрудником отдела содействия таможенному делу Управления организации поддержки таможенной деятельности объединения Azərterminalkompleks. 29 декабря 2024 года к нему за незаконной помощью обратились Арзу Абдуллаев и Мирхан Дадашев. Таким образом, группа обеспечила провоз немаркированных элеткронных сигарет стоимостью свыше 427 тысяч манатов. За эту услугу таможеннику заплатили 3 тысячи манатов.

Кроме того, 28 марта 2025 года к Хидаяту Мамедову обратились Арзу Абдуллаев и Хайсуф Гаджиев с просьбой о государственной регистрации и провозе агрохимических препаратов общей стоимостью более 291 тыс. манатов. В данном случае также за 3 тысячи манатов была обеспечена контрабанда лекарств.

В результате Хидаят Мамедов привлечен к уголовной ответственности по статьям 32.5, 200-1.2.2, 32.5, 200-1.2.3 (оказание помощи в обороте лекарственных средств в больших количествах группой лиц), 32.5, 206.3.1, 32.5, 206.3.2, 206.3.2 (оказание помощи в контрабанде и повторной контрабанде группой лиц, вступивших в сговор), 32.5, 213-1.2.1, 32.5, 213-1.2.3 (содействие незаконному обороту немаркированных товаров в крупном размере группой лиц), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 и 311.3.2 (повторное получение взятки группой лиц) Уголовного кодекса АР.

Байраму Мамедову инкриминирнованы статьи 32.5, 213-1.2.1, 32.5, 213-1.2.3, 32.5, 206.3.2, 308.2 и 311.3.1 УК АР, Арзу Абдуллаеву — 200-1.2.2, 200-1.2.3, 206.3.1, 206.3.2, 213-1.2.1, 213-1.2.3 и 312.2 (дача взятки должностному лицу), Мирхану Дадашеву — 213-1.2.1, 213-1.2.3 и 206.3.2, а Хайсуфу Гаджиеву — 200-1.2.2. На основании ходатайства следственного органа по делу в отношении Хидаята Мамедова, Байрама Мамедова и Арзу Абдуллаева и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, с предъявлением окончательного обвинения по статьям 200-1. 2. 3 и 206.3.2. Мамедовы арестованы, а в отношении Мирхана Дадашева и Хайсуфа Гаджиева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям.