Apple покажет линейку iPhone 17 и другие свои новинки 9 сентября. Об этом информирует iPhone-Ticker со ссылкой на источники в телеком-отрасли Германии.

Следует учесть, что эти данные совпадают с прогнозом журналиста Bloomberg Марка Гурмана, ранее назвавшего 9 или 10 сентября наиболее вероятными датами презентации Apple.

Ожидается анонс сразу четырех моделей: iPhone 17, iPhone 17 Air, который сменит Plus-версию, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Также компания, вероятно, представит Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и, возможно, наушники AirPods Pro 3.

Скорее всего, Apple официально назовет дату презентации и разошлет приглашения блогерам и СМИ за неделю до события, то есть 2 сентября.