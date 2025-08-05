Новый тренд массово подхватили девушки из Казахстана. Туристки из братской республики стали большими группами приезжать в Азербайджан. Они снимают здесь рилсы для социальных сетей, делятся впечатлениями от поездки и призывают соотечественниц обязательно хотя бы раз посетить город ветров. Челлендж с хештегом #bakuiscalling уже набрал большую популярность на всех платформах.

Казахстанки признаются: билет на самолёт в Азербайджан стоит дешевле, чем счёт в ресторане у них на родине. Полёт в одну сторону обходится не более чем в 500 манатов. Приятно удивили и цены в местных ресторанах и гостиницах. Множество интересных локаций и достопримечательностей с захватывающими видами приводят туристок в восторг — уезжать отсюда не хочется.

Вопреки ожиданиям, Азербайджан оказался вовсе не консервативной страной, какой они его себе представляли. Здесь можно свободно посещать бары, не опасаясь за свою безопасность. А главное — казахстанки уезжают с багажом позитивных эмоций и мужских комплиментов. Внимание, которое им здесь оказывают, создаёт ощущение настоящего гостеприимства. Причём им даже не нужно наряжаться, чтобы не остаться незамеченными. Обо всём этом девушки рассказывают на своих страницах в соцсетях.

Кстати, сами азербайджанцы шутят: в Баку стало жарче не из-за погоды, а из-за казашек.

Многие туристки приезжают уже не в первый раз, прихватив с собой друзей и родственников. В июле казахстанцы побили собственный рекорд: в прошлом месяце в Баку прилетело свыше 11 тысяч человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года — 10,7 тыс. человек. Отчасти рост связан с концертом Джастина Тимберлейка, который прошёл в Баку 27 июля. Однако и после него поток туристов не ослабевает.

А пока казахстанцы летят в Баку, азербайджанцы собираются на концерт Дженнифер Лопес в Алматы.