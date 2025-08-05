Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, обвиняемых в получении взяток в обмен на содействие незаконной медицинской деятельности.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по результатам оперативно-розыскных мероприятий Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре в отношении незаконных действий должностных лиц Министерства здравоохранения, завершено.

В ходе предварительного расследования установлено, что Саида Рустамова, работавшая начальником Управления кадров, науки и образования Министерства здравоохранения, Рухийя Магеррамова, работавшая главным специалистом-старшим инспектором этого же управления, Латафат Джаббарова, ранее работавшая начальником отдела аккредитации Центра общественного здравоохранения и реформ того же Министерства, и другие члены коррупционной сети незаконно изменяли специальности врачей, выдавали им разрешения на сдачу сертификационных экзаменов, дающих право заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью, в том числе пластической хирургией, выдавали им соответствующие сертификаты с поддельными оценками и совершали другие подобные злоупотребления. Саида Рустамова незаконно влияла на решения должностных лиц и легализовала их, приобретая недвижимость на деньги, полученные преступным путем.

Уголовное дело в отношении Саиды Рустамовой направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело в отношении других лиц, участвовавших в совершении вышеуказанных преступных деяний, выделено в отдельное производство, предварительное следствие продолжается.