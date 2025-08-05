Правительство Израиля единогласно проголосовало за увольнение генерального прокурора страны Гали Бахарав-Миары, которая ведет расследование против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его сторонников по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что это первый случай, когда кабмин еврейского государства проголосовал за увольнение генпрокурора. В статье говорится, что правительство Израиля организовало голосование, чтобы оказать давление на генпрокурора и заставить ее уволиться.

Данный шаг немедленно вызвал обвинения в адрес премьера в том, что он пытается защитить себя и своих приближенных

При этом Верховный суд Израиля в срочном порядке заблокировал решение кабмина, в связи с чем Бахарав-Миара останется на посту генпрокурора, пока суд не рассмотрит по существу законность отстранения чиновницы.