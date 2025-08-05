Вашингтон продолжает диалог с Москвой. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетит Россию в середине текущей недели — об этом заявил не кто иной, как президент США Дональд Трамп, отметив, что «он сфокусирован на гуманитарной ситуации в Газе, включая доставку продовольствия. Российская сторона проявила интерес к встрече». Теоретически приезд Уиткоффа до истечения срока ультиматума, обозначенного Трампом, — хорошая новость для Москвы. Но только теоретически. На самом деле в США меняют стратегию и философию, скажем так, взаимодействия с Москвой. И в этой ситуации диалог продолжится, но уже на других условиях.

Пожалуй, по-настоящему плохой новостью для Москвы стала реакция США на очередной пост в социальных сетях Дмитрия Медведева — бывшего президента, бывшего премьера, а ныне — замглавы Совета безопасности. Какой именно пост Медведева возмутил Трампа — тот, где он посоветовал нынешнему претенденту США не уподобляться «сонному Джо», то есть Джо Байдену, или же тут сыграл свою роль «кумулятивный эффект» (лишившись крупных постов, Медведев развил небывалую активность в соцсетях и регулярно публикует угрожающие посты в адрес Запада вообще и США в частности), — но нынешний хозяин Белого дома сначала посоветовал Дмитрию Анатольевичу: «Медведеву, неудачливому бывшему президенту России, который всё ещё воображает себя главой государства, передайте, чтобы следил за словами. Он заходит на очень опасную территорию!». А затем направил к берегам России две ядерные подводные лодки, которые, как уточняют в Вашингтоне, уже вышли в «заданные точки».

А это — сенсация и пересечение «красных линий» сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, на активность Медведева в социальных сетях долгое время было принято вообще не реагировать: ну мало ли что он там пишет. Трамп напомнил бывшему президенту и бывшему премьер-министру России о том, что в политике надо уметь выбирать выражения. Ну или «цедить базар».

Далее, американская реакция на резкие телодвижения Москвы может включать не только санкции, но и военно-силовой компонент. Что уже — потрясение основ. От Дональда Трампа такого точно не ждали.

И самое главное — Трамп открыто использует в противостоянии с Москвой «ядерные аргументы». И даёт понять Путину, что грозить «красной кнопкой» и «ядерной дубиной» могут не только в Москве.

А тогда уже становится понятно: США продолжают разговор с Россией, но теперь это во всех смыслах разговор с позицией силы. Лимит увещеваний и уступок, по всей видимости, закончился, и теперь Вашингтон переходит к диалогу с позиции силы.

При этом понятно и другое. Москву, по всей видимости, опять подвело слабое политическое прогнозирование. Эксперты напоминают: после первой победы Трампа на выборах Марго Симоньян ездила по Москве с американским флагом, а в Кремле едва ли не откупоривали шампанское. Тем не менее, именно Трамп оказался первым президентом в США, который предоставил Украине летальное оружие, ввёл против России «пакетные» санкции и, в качестве «вишенки на торте», ещё и весьма жёстко ответил на игры ЧВК «Вагнер» на Ближнем Востоке.

Вот и в этот раз призыв Дональда Трампа к диалогу, который, что вполне укладывается в логику «заключения сделок», включал и какие-то преференции для Москвы, в Кремле расценили не как шанс и подарок, а как «боятся — значит, уважают!» и решили «дожать». Пребывая в полной уверенности, что в Вашингтоне «устали от Украины», что можно будет навязать США «новую Ялту» с разделом сфер влияния и т. д. Но совершенно не ждали, что в Вашингтоне перейдут к разговору с позиции силы.

Теоретически здесь должны следовать рассуждения о «глобальной безопасности», ответственности, увещевания, что в ядерной войне не будет победителей и т. д. В реальности ядерный шантаж, которым до сих пор пользовалась Москва, просто с этой минуты стал двусторонним. Пока в ответ на отправку подводных лодок Медведев прекратил писать в социальных сетях. Какие ещё решения будут приняты в Москве, покажет ближайшее будущее. Но в чём нет сомнений, так это в том, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа «головокружение от успехов» у Москвы случилось слишком поспешно. Настоящая игра только начинается, и расклад сил в ней точно не в пользу России.