Исламабад считает «беспочвенными и необоснованными» обвинения Киева в участии граждан Пакистана в войне в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД исламской республики.

«Правительство Пакистана категорически отвергает беспочвенные и необоснованные обвинения в участии граждан Пакистана в конфликте на Украине, — говорится в релизе. — На сегодняшний день украинские власти не обращались к Пакистану с официальным запросом, и не было представлено никаких доказательств, подтверждающих подобные заявления».

Ранее с соответствующими утверждениями выступил Владимир Зеленский.