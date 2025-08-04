Во Франции произошел конфликт между фермерами и сквоттерами, предположительно из числа цыган. Согласно информации Daily Mail, сельские жители затопили поле, занятое незаконным лагерем, навозной жижей, чтобы вынудить нарушителей уйти.

В соцсетях распространились кадры, на которых сельхозтехника разбрызгивает густую коричневую массу по участку, где расположены десятки автомобилей — белые фургоны, легковушки и даже, по словам свидетелей, красный Ferrari. Люди, проживавшие на этом поле, хотели остановить тракторы, но не смогли — поток навоза продолжал обрушиваться на их временное пристанище.

Фермеры объяснили свой поступок бездействием властей. Они сказали, что неоднократно обращались в полицию с просьбой выселить скваттеров, занявших частные земли, но ответа не получили. В итоге аграрии приняли решение действовать самостоятельно, сделав территорию непригодной для жизни.

Навозная жижа, обычно используемая как удобрение, на сей раз стала оружием против незаконного поселения. Очевидцы считают, что фермеры применили свиной навоз — его едкий запах настолько силён, что делает воздух отвратительным на несколько дней. Этот метод, хотя и радикальный, по мнению сельских жителей, оказался единственным способом добиться справедливости.