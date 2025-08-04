В Тертерском районе 3 августа около 22:00 сотрудники полиции предотвратили вооружённый инцидент, произошедший на почве личных отношений.

Согласно информации МВД, ветеран Второй Карабахской войны Бейрек Гулиев, 1990 года рождения, обстрелял из автомата “АК-74” своего односельчанина, 1992 года рождения, на почве личных разногласий. В результате никто не пострадал, но при этом был повреждён автомобиль “ВАЗ-21014”.

Сотрудники полиции задержали Б.Гулиева и изъяли автомат. Открыто уголовное дело. Ранее судимый Б.Гулиев арестован.