Жаркая погода на территории Азербайджана сохранится до 8 августа. По прогнозам, максимальная температура воздуха составит 35–40 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 29–34 градуса — в горных районах, 35–40 градусов — в Центральной равнине и Нахчыванской Автономной Республике, местами температура повысится до 41 градуса.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове, в том числе прибрежных районах, будет преобладать юго-восточный ветер, что приведёт к повышению относительной влажности и установлению малоподвижной, знойной погоды.