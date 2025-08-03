Российский пропагандист, журналист, общественный и политический деятель, писатель-футуролог и публицист, член Федерального совета «Партии Дела» Максим Калашников высказался в своем тг-канале о геополитическом тупике, в который из-за своей недальновидной и агрессивной политики угодила Россия. Также он коснулся ситуации вокруг Зангезурского коридора.

«Нас попросту выметают из Южного Кавказа, а Зангезурский коридор перейдет под контроль Турции и США. И начнется возведение новой Османо-Туранской империи — от Адриатики до Каспия. На первом этапе — до Азербайджана, а там — и до нефтегазоносного Туркменистана. А мы увязли в Украине», — с грустью делится своими мыслями Калашников.