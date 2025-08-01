Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 2 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов республики, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днём — 35-39° выше нуля, местами около 40° тепла . Атмосферное давление будет ниже нормы, 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днём – 40-45%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди и грозы, град, ночью и утром туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днём – 36-39° выше нуля, местами до 41° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем — 29-34° выше нуля.