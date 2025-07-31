Власти Южной Кореи впервые за десятилетия разрешили гражданам республики свободно общаться с жителями КНДР без предварительного одобрения таких контактов.

Об этом сообщил министр объединения Чон Дон Ён, его слова приводит Khan.

«Свободный контакт ведет к взаимопониманию, а взаимопонимание ведет к мирному сосуществованию. Эта мера отражает философию правительства Республики Корея», — отметил министр.

Чон Дон Ён подчеркнул, что целью отмены запрета является полное исключение случаев блокировки частных межкорейских обменов из-за непринятия отчетов. Сейчас жители Южной Кореи должны лишь предварительно уведомить власти о таких контактах.