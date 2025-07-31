Руководитель Чечни Рамзан Кадыров в своём тг-канале объяснил, почему перестал смеяться. По его словам, сейчас требуются серьёзность и сосредоточенность. Он отметил, что враги продолжают строить планы и интриги, но чеченцы при этом остаются стойкими и непоколебимыми.

«Вы давно не видели, чтобы я смеялся. Я не смеюсь – я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — написал Кадыров, указав на то, что враги наблюдают за ними с «отвращением и злобой».

«Сколько бы они ни шептали в темноте, сколько бы ни строили планы, победа наша не за горами», – резюмировал Кадыров.