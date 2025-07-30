В этом году у Бранденбургских ворот в Берлине не будут устраивать традиционное новогоднее шоу. Причина проста — нехватка финансирования. Об этом говорится в заявлении управляющего директора компании-организатора мероприятия Бенедикта Альдера.

Мэр Берлина Кай Вегнер при этом отметил, что государство впредь не будет финансировать шоу.

«На мой взгляд, налогоплательщики не обязаны финансировать подобные мероприятия… Особенно с учетом напряжённой бюджетной ситуации», — сказал глава администрации города.