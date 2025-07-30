В южноиндийском штате Карнатака впервые в мире обнаружили уникальную группу крови с новым антигеном. Открытие было сделано при подготовке к плановой операции на сердце у 38-летней пациентки из округа Колар, информирует издание The New Indian Express.

Сначала у женщины была определена группа крови O Rh+, которая считается самой распространенной. Однако ни один из стандартных образцов O-положительной крови не подошел для переливания.

По словам хирурга клиники Колара Анкита Матура, медики пришли к выводу, что кровь пациентки оказалась «панреактивной» — несовместимой со всеми доступными тестовыми образцами. Не удалось подобрать донора и среди 20 родственников женщины.

Операция в итоге прошла успешно и без переливания крови, но необычность клинического случая привлекла внимание специалистов. Образцы были направлены в Международную референтную лабораторию групп крови в Бристоле (Великобритания) и Центр крови в Бангалоре.

Через десять месяцев молекулярных исследований ученые подтвердили существование нового антигена, который назвали CRIB.