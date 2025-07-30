Соединенные Штаты введут в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%, они вступят в силу 1 августа. Как передает ТАСС, соответствующее сообщение американский президент Дональд Трамп разместил в Truth Social.

Он отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США «сравнительно мало» торгуют с Индией из-за «слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире», а также «жестких и скверных неденежных барьеров».

Трамп обратил внимание на то, что Индия «всегда закупала большую часть военного оборудования у России», а также является, «наряду с Китаем, крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. «В связи с этим Индия с 1 августа будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное», — написал хозяин Белого дома.