Пассажиров самолета авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали по надувным трапам после посадки в Анталье из-за задымившегося шасси.

Об этом сообщил представитель компании Яхъя Устюн.

По его данным, Boeing 777, выполнявший рейс TK2430 из Стамбула в Анталью, совершил посадку в нормальном режиме в аэропорту Антальи.

«Во время рулежки по совету пожарной службы, увидевшей дым у шасси, в качестве меры предосторожности была проведена эвакуация пассажиров по надувным трапам. Эвакуация проведена своевременно, никто не пострадал», — сообщил Устюн.

Специалисты начали проверку технического состояния самолета, обратный рейс в Стамбул выполнит другой борт.

По предварительным оценкам, дым в шасси появился из-за технической проблемы с гидравликой.