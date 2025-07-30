Суд оставил в силе меру пресечения сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлинского, арестованного на два месяца по обвинению в насилии над представителем власти.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Шыхлински и его адвокат обжаловали постановление суда первой инстанции. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. М. Шыхлински останется под стражей по 14 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.