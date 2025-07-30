Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн «украл» молодых женщин из спа-клуба Мар-а-Лаго во Флориде несколько десятилетий назад.

Слова политика приводит Politico.

Трамп утверждает, что девушек, которых Эпштейн «нанял», увезли из спа-салона.

«Когда я узнал об этом, то сказал ему: «Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое». Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда», — поделился американский лидер.

Политик утверждает, что после этой истории он разорвал всякие отношения с Эпштейном.