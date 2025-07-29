В США пациент умер во время операции, так как врачи были заняты музыкальной игрой. Все дело в том, что медики не обратили внимание на то, что у пациента понизились жизненно важные показатели.

Все началось с того, что 56-летний пациент посетил в клинику в Колорадо для удаления катаракты. Хирург по традиции включил музыку во время операции. Позже выяснилось, что вместе с анестезиологом он играл в музыкальное бинго, отгадывая треки 70-х и 80-х. В этот-то момент состояние пациента и ухудшилось, но увлечённые игрой медики этого не заметили. Мужчина умер, сообщает HealthExec.

Супруга умершего пациента подала в суд. Хирург утверждал, что виновато не бинго, а анестезиолог. По его словам, он отключил монитор, на котором отображались показатели мужчины. Согласно СМИ, дело всё же было урегулировано в досудебном порядке.