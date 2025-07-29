Комиссия медицинского журнала The Lancet по раку печени заявила, что более 50% случаев этого заболевания можно избежать, если сократить потребление алкоголя, снизить уровень ожирения и увеличить охват вакцинацией от гепатитов B и C.

По данным Международного агентства по изучению рака, к 2050 году число случаев рака печени в мире почти удвоится — с 870 тысяч в 2022 году до 1,5 миллиона в год.

По расчётам авторов исследования, выполнение рекомендаций позволит предотвратить до 17,3 млн новых случаев заболевания и спасти 15,1 млн жизней к середине века.

Ведущий автор доклада, профессор Цзянь Чжоу из Фуданьского университета (Китай), отметил, что рак печени — одно из самых смертельных онкозаболеваний, с пятилетней выживаемостью от 5 до 30%.

Учёные также подчеркнули, что накопление жира в печени (стеатоз) — одна из самых быстрорастущих причин болезни. Стеатоз наблюдается у трети населения мира и связан с глобальной эпидемией ожирения.

Согласно прогнозу, доля случаев, вызванных алкоголем, вырастет до 21%, а связанные с гепатитами B и C — сократятся до 37% и 26% соответственно.

Доцент Кембриджского университета Мэтт Хоар отметил, что успешный опыт Японии, где заболеваемость удалось снизить за счёт профилактики и ранней диагностики, может служить примером для других стран.