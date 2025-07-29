Ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония.

Как написал в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, этой ночью Россия обстреляла Запорожской район, предварительно, 8 ФАБами. Один из ударов пришелся по исправительной колонии.

«16 человек погибли, 35 получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пишет Федоров.

Глава ОГА уточнил, что из-за этой атаки разрушено помещение установку, а также повреждены частные дома рядом.

Кроме того, Россия ударила ракетами по Каменскому: повреждена больница, двое погибших.

На Днепропетровщине РФ атаковала спасателей во время ликвидации пожара. Также Россия ударила по Каменскому Днепропетровской области.