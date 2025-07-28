Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа выразил возмущение негласным гимном «Талибана», в котором есть следующие строки: «Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских!»

«Надо обратить на это самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает», заявил народный избранник.

Тем временем в посольстве Афганистана в России заявили, что «Талибан» в качестве официальных властей не утверждал никакого гимна страны.

«Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских!

Бесплодны оказались все враги, бросили они свои надежды!

Теперь каждый узнал — это дом афганцев!

Это дом храбрых, Это дом храбрых!», — говорится в припеве этой композиции.