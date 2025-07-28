Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в ходе стрима в Youtube с телеведущим Василием Головановым поделился мнением о том, как Азербайджан показал всему миру, что следует бороться за свои земли.

«Как же они готовились — тщательно, продуманно, взвешенно. И как они забрали свое. Они ведь не чужое забрали, они забрали свое», — отметил Гордон.

«И когда я фотографировался в Шуше, я думал о том, что обязательно сфотографируюсь и в Мариуполе, и в Донецке, и в Луганске, и в Симферополе, и в Ялте. Я думал все время о своем, находясь в Азербайджане», — отметил журналист.

«В чем еще пример Азербайджана для Украины? В решительной борьбе с коррупцией, в настоящем патриотизме, в мудрой и взвешенной политике — когда с тобой считаются. А с Азербайджаном считаются на международной арене.

На меня неизгладимое впечатление оставила эта поездка, и я счастлив, что мне удалось побывать в этой замечательной стране», — подытожил Гордон.