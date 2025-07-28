Губернатор Петербурга Александр Беглов издал постановление о запрете мигрантам водить такси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного 28 июля.

«В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона „О правовом положении иностранных граждан в РФ“ принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности „деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем“ (код ОКВЭД 49.32) на период до конца 2025 года», — уточняется в сообщении.

Постановление вступит в силу по истечении 10 дней.

Для работодателей предусмотрен трёхмесячный переходный период, в течение которого они должны завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых сотрудников.

Как утверждается, это послужит «повышению качества и безопасности услуг в сфере такси и созданию дополнительных возможностей для трудоустройства граждан России».