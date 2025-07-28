В Санкт-Петербурге трое вандалов надругались над мемориалом «Блокадный трамвай», в результате чего он был частично разрушен. Отметим, что этот вагон пережил блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Информация приводится в сообщении СК по региону.

«Ночью с 27 на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник Блокадному Трамваю, расположенному на проспекте Стачек. Фигуранты забрались на его крышу, сломали памятную табличку и несколько иных деталей. Один из них снимал происходящее на видео», — отмечается в сообщении ведомства.

Памятник трамваю располагается там, где во время блокады находились противотанковые заставы, которые делали из вагонов с камнями. Памятник уже ремонтируют, личности подозреваемых устанавливаются. Открыто уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.