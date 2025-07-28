Россия всё активнее полагается на поставки из Северной Кореи, пишет Financial Times со ссылкой на анализ Киевской школы экономики (KSE). По данным KSE, объёмы грузов с военных складов на фронт снижаются: с 242 тыс. тонн в 2022 году до прогнозируемых 119 тыс. тонн в 2025-м.

При этом в 2024 году около 52% всех грузов, маркированных как «взрывчатые вещества», поступили через порт Находка — именно его использует Северная Корея.

Аналитик KSE Павел Шкуренко связывает это с истощением старых советских арсеналов. Однако эксперт из Вены Франц-Стефан Гади считает, что речь идёт не об истощении, а о смене тактики и переориентации на создание новых запасов.