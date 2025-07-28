В бакинском посёлке Бюльбюля в ночь на 26 июля в мечети Имама Уммета было совершено убийство.

Около 4 часов утра спящий 34-летний Надир Сафаров был убит в комнате для молитв. Он получил 32 ножевых ранения и скончался на месте, сообщает Qafqazinfo.

Подозреваемый — 28-летний Эльвин Мамедов, участник Второй Карабахской войны, — задержан полицией. По предварительной информации, у него были психологические проблемы, а перед инцидентом между мужчинами произошёл конфликт.

Погибший был известным в поселке благотворителем. По факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.