Глава минобороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Австралию заявил о готовности Лондона защищать Тайвань в случае противостояния с Китаем.

«Если нам придется сражаться, как мы это делали в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться вместе. Мы проводим совместные учения и вместе проводим подготовку, что помогает нам быть сдерживающей силой», — приводит The Telegraph его слова.

При этом Хили указал на то, что говорит в «общих чертах», и отметил, что Великобритания предпочла бы разрешать споры в Индо-Тихоокеанском регионе «мирным» и «дипломатическим» путем. В ответ на вопрос о том, готов ли Лондон установить официальные отношения с Тайванем, Хили отметил, что «на данный момент Британия не рассматривает изменение курса относительно Тайваня». Британия не признает независимость Тайваня и не установила с ним официальных политических отношений.