Власти Амстердама планируют построить специальные лестницы на набережных вдоль городских каналов. А все для того, чтобы кошки могли спастись, если упадут в воду, информирует голландская ежедневная газета Het Parool.

Юдит Кром, муниципальный советник Партии защиты животных разработал соответствующий законопроект, который был одобрен городским советом. Он отметил, что за последние шесть месяцев в каналах Амстердама утонуло не менее 19 кошек. Хотя кошки умеют плавать в течение некоторого времени, в конечном итоге они должны вернуться на сушу, чтобы не утонуть.