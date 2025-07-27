Евангелические миссионеры тайком сбрасывают с беспилотников аудиоустройства с библейскими текстами на территории проживания неконтактных племён Амазонии. В долине Жавари, у границы Бразилии и Перу, среди народа корубо обнаружены как минимум семь солнечных устройств, непрерывно транслирующих религиозные тексты на португальском и испанском языках. Об этом стало известно благодаря расследованию The Guardian и бразильского издания O Globo.

«Совместное расследование газеты Guardian и бразильской газеты O Globo свидетельствует о том, что среди представителей народа корубо в долине Жавари, недалеко от границы Бразилии и Перу, появились устройства на солнечных батареях, воспроизводящие библейские тексты на португальском и испанском языках», — отмечает The Guardian.

Эта деятельность идет вразрез с официальной политикой Бразилии, которая защищает право изолированных народов на самоопределение и ограждает их от внешних контактов, которые могут привести к смертоносным эпидемиям. Дело заключается в том, что после первого контакта многие аборигены скончались из-за внешних инфекций, от которых у них не было никакой защиты.

Согласно информации, это не первая попытка — до пандемии аналогичную миссию пытались осуществить американские и бразильские евангелисты. Сейчас они используют более совершенные технологии, несмотря на законодательные запреты.

Племя корубо согласно данным на 2024 год насчитывало менее 150 человек, но точное число неизвестно. Оно считалось вымершим, пока случайно не было обнаружено в 1996 году. Члены племени отличаются «смертоносным мастерством владения боевыми дубинками». Корубо не прочь иногда употребить в пищу человеческое мясо.