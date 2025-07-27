В Малайзии леер воздушного змея, запущенного на оживленной трассе, повредил шею мотоциклисту. Об этом информирует sinchew.com.my.

Происшествие имело место на севере столицы Малайзии, Куала-Лумпура.

Пострадавший Лим Лип Энг заявил, что нить воздушного змея разорвала его пальто, лямки рюкзака и оставила глубокий порез на шее. Мужчина поведал, что последствия были бы катастрофическими, если бы между его шеей и натянутой нитью змея не было слоя одежды. Он также запечатлел воздушный змей, повисший на фонарном столбе. На кадрах видно, что змей был запущен вблизи шестиполосной магистрали, по которой движется множество автомобилей.