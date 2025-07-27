Власти армянского города Артик планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны.

Об этом поведал депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян. Он добавил, что на протяжении десятилетий монумент являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма.

По его словам, в последние дни руководство города тайно готовится к демонтажу памятника и делает это без общественных обсуждений, уведомления жителей города и каких-либо чётких правовых оснований.

«Это не случайность. Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников», — сказал депутат РИА Новости.