Суда Каспийской флотилии России в рамках оперативных учений ВМФ «Июльский шторм» осуществила учебно-боевые стрельбы в акватории Каспийского моря. Об этом информируют в пресс-службе флотилии.

«В рамках оперативного учения «Июльский шторм» корабельно-ударная группа Каспийской флотилии в составе ракетного корабля «Дагестан», малых ракетных кораблей «Туча», «Амур» и «Углич» выполнила артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям условного противника. Особое внимание было уделено использованию средств РЭБ для вывода кораблей из-под ракетного удара условного противника», — отмечается в сообщении.