Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что председатель КНР Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую просьбу сербского лидера.

Вучич с членами правительства и послом КНР Ли Мином осмотрел в субботу вечером строительство автотрассы «Дунайский коридор» на востоке страны, которую ведет китайская компания Shandong, передает РИА Новости.

«Мне Си Цзиньпин сказал, хотя не люблю много просить, но он мне сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени – Александр — что невероятно для китайцев, он сказал мне: «Назови, что хочешь, получишь все, что просишь». Я, шокированный, ответил: «Если можно, какую-нибудь фабрику», — сказал Вучич журналистам.