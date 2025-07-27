Североатлантический альянс использует специализированные самолёты AWACS для наблюдения за военной активностью России в Калининградской области.

Об этом сообщает Business Insider.

AWACS (расшифровывается как airborne warning and control system — «авиационная система предупреждения и управления») — это электронная система разведки и управления, установленная на летательном аппарате. Она предназначена для дальнего обнаружения объектов противника в воздухе, на земле и на воде. AWACS помогает наводить на них средства поражения или перехвата, а также координирует действия союзных сил и решает другие задачи.

Комплекс состоит из летательного аппарата (чаще всего самолета), мощного радиолокатора, вспомогательного оборудования и средств связи.

Корреспондент Business Insider принял участие в одном из патрульных полётов над Восточной Европой. По его словам, на экранах отображались символы — треугольники и U-образные метки, обозначающие корабли, истребители и другую военную технику в районе Балтийского моря и Калининграда. Полёт длился восемь часов.

Офицер ВВС США, управляющий распределением истребителей, назвал AWACS «глазами в небе». По его словам, с высоты 30 тысяч футов (около 9 км) экипаж способен контролировать обширные территории.