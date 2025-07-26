В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру. Одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.

«Это испытание для TeaHouse, но мы твердо настроены двигаться дальше: оцениваем потери и ищем возможности для восстановления. Сейчас нам особенно важна поддержка сообщества, ведь вместе мы сильнее», — говорится в официальном заявлении компании.

Как сообщили в компании, ни один из сотрудников не пострадал. Однако масштабы разрушений значительны из-за чего предприятие приостановило работу и начало оценку ущерба.