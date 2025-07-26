Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились «немедленно» провести встречу для проработки соглашения о прекращении огня, после чего Вашингтон будет готов возобновить торговые переговоры с этими странами.

«Обе стороны желают немедленного прекращения огня и мира. Они также хотят вернуться к торговым переговорам с США, что мы считаем невозможным до остановки боевых действий», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social.

По его словам, Пномпень и Бангкок уже договорились «незамедлительно встретиться» и начать работу над перемирием. Трамп также дал понять, что после выполнения этого условия сторонам будет дана возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.