Франция обратилась к испанской бюджетной авиакомпании Vueling и испанским дипломатам за разъяснениями после снятия с авиарейса 50 еврейских подростков за их поведение.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

«Министр иностранных дел [Франции] Жан-Ноэль Барро в пятницу, 25 июля, позвонил генеральному директору авиакомпании Vueling Каролине Мартиноли, чтобы выразить свое глубокое возмущение в связи с высадкой группы молодых французских евреев с борта самолета этой авиакомпании. Аналогичный запрос был направлен послу Испании во Франции», — гласит коммюнике.

Министр в частности потребовал разъяснения, чтобы выяснить, имела ли место дискриминация по вероисповеданию. Директор Vueling заявила в ответ, что «проводится тщательное расследование» и его итоги будут переданы властям Франции и Испании.