Дальнобойные снаряды, выпущенные камбоджийскими войсками по Таиланду на одном из участков боестолкновений, упали на территорию соседнего Лаоса, заявил на брифинге в Бангкоке глава пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари.

«Камбоджийские дальнобойные снаряды, выпущенные в субботу в ходе столкновения таиландских и камбоджийских сил, упали на территории Лаоса», — сообщил генерал журналистам.

По его словам, граница Лаоса с Таиландом и Камбоджей находится не очень далеко от места столкновения, но и не настолько близко, чтобы случайно несколько раз подряд попасть по лаосской территории.

«Если это не случайно, то это уже игра без правил. Это совсем не поступок воинов-джентльменов», — добавил официальный представитель сухопутных войск, отметив, что обстрел лаосской территории мог быть провокацией камбоджийских военных, направленной на то, чтобы поссорить Таиланд с Лаосом.