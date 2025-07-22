Прокремлёвская ботоферма с помощью ИИ массово распространяет фейковые видео. Только за последний час в бот телеграм-канала Minval — LIVE поступило 9 роликов, в которых утверждается, будто высказывания президента Ильхама Алиева в адрес России являются «политической ошибкой».

Это часть скоординированной атаки на Баку. Накануне Meta по жалобе Службы электронной безопасности Азербайджана удалила две Facebook-страницы, распространявшие пророссийские фейки. Эти ресурсы управлялись из России и активно продвигались через рекламу.