Сотрудники Астаринского таможенного управления изъяли крупную партию наркотиков в ходе оперативных мероприятий.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Запрещенное вещество обнаружено в грузовике, следовавшем транзитом из Ирана в Россию через пост «Юг-Астара».

При проверке с использованием рентген-установки и служебной собаки в грузовом отсеке были обнаружены 139 свертков, замаскированных под кочаны капусты. Общий вес изъятой марихуаны составил 39 кг 895 г.

По факту ведется расследование.