По инициативе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) был организован медиатур на завод «SOCAR Карбамид» по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана. В туре приняли участие представители около тридцати средств массовой информации. Начальник Департамента коммуникаций и связей с общественностью и медиа SOCAR Илаха Новрузова поприветствовала участников медиатура и поздравила их с Днём национальной прессы. Она отметила, что в соответствии с Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева 150-летие национальной прессы широко отмечается в стране. В этом контексте по инициативе SOCAR была организована экскурсия на завод «SOCAR Карбамид» и праздничное мероприятие.

После ознакомления с правилами безопасности участники посетили зоны «умной химии» и «открытого склада» завода, где узнали о производственном процессе, осуществляемом с применением цифровых технологий.

Начальник производственного отдела завода Шохрат Мирзаев рассказал представителям СМИ об общей деятельности завода, проектах цифровой трансформации и автоматизации производственных процессов, а также представили соответствующую презентацию.

Мирзаев сообщил журналистам, что карбамидный завод SOCAR на сегодняшний день экспортирует свою продукцию более чем в 15 стран. По его словам, основными направлениями экспорта являются Турция, Грузия, США, Аргентина и Бразилия.

«Индия является одним из крупнейших производителей удобрений в мире, но мы также продаём им карбамидные удобрения», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что годовая производственная мощность завода составляет 650–660 тыс. тонн.

«В 2024 году этот показатель превысил 652 тыс. тонн. Наша цель — достичь ещё более высоких объемов. Завод полностью покрывает потребности внутреннего рынка. Изначально проект предусматривал, что 30% продукции будет оставаться на внутреннем рынке, а 70% — экспортироваться. Однако в настоящее время 20% продукции достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — добавил он.

В завершение мероприятия для гостей была организована концертная программа с участием мугам-трио.