Генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон уволился после того, как в Сети были обнародованы кадры, где он обнимает и целует свою подчинённую. Об этом информирует пресс-служба компании. Скандальный инцидент вызвал широкий резонанс в США.

«Хотя узнаваемость нашей компании, возможно, изменилась в одночасье, наш продукт и наша работа для клиентов остались прежними», — отмечается в заявлении.

Обязанности главы компании будет исполнять соучредитель Пит ДеДжой.

Видеоролик, набравший около 50 миллионов просмотров, был снят на концерте группы Coldplay в Массачусетсе. На кадрах видно, как женатый Энди Байрон обнимает Кристин Кабот, замужнюю главу отдела кадров Astronomer. Музыканты Coldplay, заметив пару на большом экране, пошутили об их отношениях.

После публикации видео в интернете интернет-пользователи быстро узнали Байрона и Кабот. В соцсетях появилось множество мемов и шуток, высмеивающих эту ситуацию. Источники The New York Post сообщают, что жизнь Байрона и его супруги, казавшаяся идеальной, оказалась под угрозой из-за последовавшего после публикации скандала.