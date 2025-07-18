Оператор на концерте британской рок-группы Coldplay случайно раскрыл измену женатого генерального директора ИТ-компании Astronomer Энди Байрона, который обнимал руководителя HR-отдела Кристин Кэбот.

Пара попала в объектив «камеры поцелуев», которая часто используется на крупных музыкальных мероприятиях и спортивных играх.

Инцидент произошел на концерте в Бостоне. После того, как объятие Байрона и Кэбот попало на большой экран, гендиректор компании поспешил спрятаться от камеры, в то время как его спутница просто отвернулась.